Украина ежедневно выпускает 900 тысяч масок, - Зеленский 

Украина максимально наращивает отечественное произовдство
Украина ежедневно выпускает 900 тысяч масок в связи с пандемией коронавируса. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Также, по его словам, Украина максимально наращивает отечественное производство тест-систем для подтверждения коронавируса.
“В течение этой недели мы ожидаем прибытия не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы. Параллельно мы максимально наращиваем отечественное производство - начинаем изготавливать собственные тест-системы ПЦР, а еще Украина ежедневно выпускает 900 тысяч масок”, - сообщил Зеленский.
Протягом цього тижня ми очікуємо прибуття щонайменше 7 літаків із Китаю та Південної Кореї. Вони доставлять в Україну тест-системи ПЛР та експрес-тести, захисні костюми та апарати ШВЛ, маски й респіратори. Паралельно ми максимально нарощуємо вітчизняне виробництво – починаємо виготовляти власні тест-системи ПЛР, а ще Україна щодня випускає 900 тисяч масок. З учорашнього дня уряд запровадив нові обмеження задля подолання коронавірусу. Наша держава діє настільки жорстко, наскільки цього вимагає розвиток ситуації. Наші дії є абсолютно симетричними з більшістю країн Європи та світу. А санкції за порушення правил карантину, наприклад, в Італії становлять до 3 тисяч євро, у Франції – майже 4, у Сінгапурі – до 10 тисяч доларів, а в Іспанії – до 30 тисяч євро. Ми всі стоїмо на сторожі демократичних цінностей і свобод, але є часи, коли пріоритетом стає здоров’я та життя цілої нації. Окремо зупинюся на святкуванні Великодня. Уже цієї неділі Пасху відзначатимуть християни західного обряду. Ми опинились у ситуації, коли мусимо змінювати свої традиції заради здоров’я та життя. Зі свого боку ми зробимо все, аби забезпечити трансляцію богослужінь на телевізійних каналах. А вас я прошу згадати Божу заповідь про любов до ближнього. У часи коронавірусу найкращий прояв такої любові – це не створювати небезпеку для здоров’я й життя ближнього. Ми всі хочемо мати нормальне, людське літо. Не літо самоізоляції. А звичне. З морем, мандрівками, морозивом і засмагою. Давайте зробимо собі нормальне літо. Трішки побудемо вдома, не допустимо розповсюдження вірусу і потім обов’язково відзначимо нашу перемогу над недугою.Опубліковано Володимиром Зеленським Вівторок, 7 квітня 2020 р.
Напомним, с 6 апреля в Украине вступили в действие новые карантинные правила, согласно которым запрещено появляться в общественных местах без масок.
Также РБК-Украина писало, что в Кабмине больше склоняются к ужесточению карантина, чем к смягчению. Пока правительство не намерено смягчать карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас говорить о завершении карантина в Украине рано. Он также заявил, что Украина находится на пороге пика эпидемии.