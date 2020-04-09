У Зеленского хотят мониторить маски в аптеках и угрожают штрафами

Фото: Владимир Зеленский и Андрей Ермак (president.gov.ua)

Аптекам угрожают административными мерами, если в продаже нет масок

Для борьбы с коронавирусом в Украине будут мониторить наличие медицинских защитных масок в аптеках. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам совещания у Владимира Зеленского.

Сообщается, что на совещании обсудили прибытие из Китая еще трех самолетов с грузом специальных средств для борьбы с COVID-19. Доставленные медицинские средства будут распределяться не только по опорным больницам, но и поступят в крупные торговые сети.

"Было решено проводить мониторинг наличия масок в аптечных сетях. При отсутствии в продаже этих элементарных средств защиты будут приняты меры административного реагирования", - говорится в сообщении.

Дополнительно министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что значительно возросло количество украинцев, которые пользуются средствами защиты. По данным опросов, 89% граждан ответили утвердительно на вопрос, используют ли они средства защиты, а 50% сообщили, что применяют дезинфекторы.

Напомним, ранее соообщалось, что Кабмин усилил борьбу с контрабандой противоэпидемических товаров.

До этого Зеленский в обращении заявил, что Украина ежедневно выпускает 900 тысяч масок в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, наращивается отечественное производство тест-систем для выявления COVID-19.