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Кабмин усилил борьбу за контрабандой противоэпидемических товаров

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 14:20
Кабмин усилил борьбу за контрабандой противоэпидемических товаров
Фото: Сергей Марченко (president.gov.ua)

Правительство также ускорило растаможку импортных средств

Кабинет министров на фоне ситуации с коронавирусом в Украине принял постановление об усовершенствовании контроля за недопущением контрабанды товаров для борьбы с эпидемией. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в правительстве столкнулись с рядом трудностей при реализации мер борьбы с коронавирусом

"Поэтому выносим проект акта, который направлен на ускорение таможенного оформления импортных средств индивидуальной защиты и медицинских изделий, прошедших ранее процедуру оценки соответствия. Кроме того, предлагается усовершенствовать контроль за недопущением вывоза из Украины товаров противоэпидемического назначения", - заявил Марченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ежедневно выпускает 900 тысяч масок в связи с пандемией коронавируса.

Отметим, в марте Служба безопасности Украины изъяла партию некачественных лекарств и поддельных экспресс-тестов для диагностирования коронавируса. Данные лекарства и быстрые тесты на COVID-19 ввозились в Украину нелегально.

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