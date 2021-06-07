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Раді рекомендують збільшити територію трьох українських міст

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Україна, Понеділок 07 червня 2021 12:54
Раді рекомендують збільшити територію трьох українських міст Фото: Рада може збільшити територію трьох українських міст (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть збільшити територію трьох міст. Верховній раді рекомендують схвалити відповідні проекти постанов №5487, №5489 і №5491.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Відповідну рекомендацію надав комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіональної політики та містобудування.

Територію міста Миргород Полтавської області хочуть збільшити на 1398,91 гектара земель і затвердити його територію загальною площею 4265,05 гектара земель; міста Іллінців Вінницької області - на 2326 гектарів земель і затвердити територію загальною площею 3106 гектарів земель.

Межі міста Соснівка Львівської області планують збільшити на 102,5924 гектара земель і затвердити його територію загальною площею 300,5924 гектара земель.

"Заслухавши інформацію підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування, з’ясувавши позицію членів комітету, комітет ухвалив висновки рекомендувати Верховній раді прийняти проекти постанов у цілому", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив відповідні постанови на початку травня.

В інтерв'ю РБК-Україна міністр Кабміну Олег Немчінов зазначав, що нове районування України в рамках реформи децентралізації можуть переглянути. Не виключалося, що це буде зроблено у цьому році.

Нагадаємо, нове районування оскаржують у Конституційному суді.

Влітку минулого року ВР схвалила за основу і в цілому постанову Кабінету міністрів про нове районування. Очікується, що існуючі 490 районів ліквідують, замість них створять 136 районів.

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