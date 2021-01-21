Верховной раде рекомендуют утвердить новые правила военной службы. Соответствующий законопроект №3553 рекомендуют принять во втором чтении.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такое решение принял комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Закон предлагает провести реформу в военных комиссариатах и ​​превратить их в территориальные центры комплектации и социальной поддержки.

Предусмотрено создать учет по резервистам, и они должны будут посещать центры комплектации регулярно. За нарушение требования будут штрафовать.

Штрафы хотят установить также за нарушение мобилизационной подготовки и умышленную порчу или потерю военно-учетных документов.

Этот закон предлагает ряд соответствующих изменений в Кодекс законов о труде, Жилищный кодекс Украинской ССР, Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, а также в 35 законов.

"По результатам рассмотрения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом в предложенной комитетом редакции", - указано в сообщении.

Как писало РБК-Украина, в середине сентября 2020 года Рада сделала первый шаг к утверждению новых правил военной службы.

Так, в начале ноября ВР отсрочила призыв на военную службу для сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Нардепы одобрили в целом соответствующий проект закона №3689.

Напомним, в военной форме украинской армии произошли изменения - иначе выглядят эмблемы на воротнике и беретных знаках.