ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Раде рекомендуют утвердить новые правила военной службы

Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют утвердить новые правила военной службы. Соответствующий законопроект №3553 рекомендуют принять во втором чтении.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такое решение принял комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Закон предлагает провести реформу в военных комиссариатах и ​​превратить их в территориальные центры комплектации и социальной поддержки.

Предусмотрено создать учет по резервистам, и они должны будут посещать центры комплектации регулярно. За нарушение требования будут штрафовать.

Штрафы хотят установить также за нарушение мобилизационной подготовки и умышленную порчу или потерю военно-учетных документов.

Этот закон предлагает ряд соответствующих изменений в Кодекс законов о труде, Жилищный кодекс Украинской ССР, Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, а также в 35 законов.

Самые читаемые новости

"По результатам рассмотрения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом в предложенной комитетом редакции", - указано в сообщении.

Как писало РБК-Украина, в середине сентября 2020 года Рада сделала первый шаг к утверждению новых правил военной службы.

Так, в начале ноября ВР отсрочила призыв на военную службу для сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Нардепы одобрили в целом соответствующий проект закона №3689.

Напомним, в военной форме украинской армии произошли изменения - иначе выглядят эмблемы на воротнике и беретных знаках.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Призыв в армиюВерховная Рада