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Рада сделала первый шаг к утверждению новых правил военной службы

Украина, Вторник 15 сентября 2020 13:26
Рада сделала первый шаг к утверждению новых правил военной службы
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада сделала первый шаг к утверждению новых правил военной службы. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №3553 за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовало минимальное необходимое количество нардепов - 226.

Закон предлагает провести реформу в военных комиссариатах и ​​превратить их в территориальные центры комплектации и социальной поддержки. В Украине предлагается создать учет по резервистам, и они должны будут посещать центры комплектации регулярно.

Для тех, кто будет нарушать данное требование, предусмотрены штрафы в размере от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное нарушение или осуществление такого нарушения в особый период будет караться штрафом до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Размеры штрафов для призывников и военнообязанных

Нарушение правил воинского учета предлагают наказывать штрафом от 510 до 850 гривен, за повторное нарушение - 850-1700 гривен.

Согласно закону, нарушение мобилизационной подготовки хотят штрафовать на 1700-3400 гривен для граждан, на 3400-5100 гривен - для должностных лиц, а при возможном повторном нарушении грозят штрафы от 3400 до 5100 гривен (для граждан) и от 5100 до 8500 гривен (для должностных лиц);

За умышленную порчу или утрату военно-учетных документов грозит штраф от 510 до 850 гривен, а при повторных случаях - от 850 до 1700 гривен.

Новые правила коснутся всех жителей страны.

Также проект закона предусматривает, что для подписания трудового договора украинцам придется предоставить документы о военном учете. Без него смогут отказать в трудоустройстве.

Напомним, ранее комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять соответствующий законопроект №3553 за основу.

Как писало РБК-Украина, в военной форме украинской армии произошли изменения - иначе выглядят эмблемы на воротнике и беретных знаках.

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