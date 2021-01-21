Верховній раді рекомендують затвердити нові правила військової служби. Відповідний законопроект №3553 рекомендують ухвалити у другому читанні.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таке рішення прийняв комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Закон пропонує провести реформу в військових комісаріатах ​​і перетворити їх в територіальні центри комплектації та соціальної підтримки.

Передбачається створити облік по резервістах, і вони повинні будуть відвідувати центри комплектації регулярно. За порушення вимоги будуть штрафувати.

Штрафи хочуть встановити також за порушення мобілізаційної підготовки та умисне псування або втрату військово-облікових документів.

Цей закон пропонує низку відповідних змін до Кодексу законів про працю, Житлового кодексу Української РСР, Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, Кримінально-виконавчого кодексу, а також до 35 законів.

"За результатами розгляду комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому у запропонованій комітетом редакції", - вказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна, у середині вересня 2020 року Рада зробила перший крок до утвердження нових правил військової служби.

Так, на початку листопада ВР відстрочила призов на військову службу для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Нардепи схвалили в цілому відповідний проект закону №3689.

Нагадаємо, у військовій формі української армії відбулися зміни - інакше виглядають емблеми на комірі і беретних знаках.