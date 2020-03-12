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Раде рекомендуют уточнить процеруду банкротства госпредприятий оборонного комплекса

Новости » Политика     12.03.2020 - 12:15
Раде рекомендуют уточнить процеруду банкротства госпредприятий оборонного комплекса
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующие законопроекты поддержал евроинтеграционный комитет Рады

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС поддержал законопроекты по совершенствованию процедур банкротства государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, проекты имеют целью обеспечение надлежащей управляемости государственных предприятий и акционерных обществ оборонно-промышленного комплекса, в уставном капитале которых размер корпоративных прав государства превышает 50% и полномочия по управлению корпоративными правами государства в отношении которых осуществляет Государственный концерн "Укроборонпром". В частности, прописываются процедуры банкротства и санации таких предприятий.

"На заседании были поддержаны для принятия в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства по совершенствованию процедур банкротства государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса "(№2786) и альтернативный ему №2786-1", - указано в сообщении.

При этом главным по подготовке данных законопроектов определен комитет по вопросам экономического развития.

Напомним, в конце 2019 года Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2290 "О внесении изменений в Заключительные и Переходные положения Кодекса Украины о процедурах банкротства".

Как писало РБК-Украина, нардепы также приняли за основу в первом чтении законопроект №2276 "О внесении изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства".

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