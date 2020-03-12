Раді рекомендують уточнити процеруду банкрутства держпідприємств оборонного комплексу

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідні законопроекти підтримав євроінтеграційний комітет Ради

Комітет з питань інтеграції України до ЄС підтримав законопроекти щодо вдосконалення процедур банкрутства державних підприємств оборонно-промислового комплексу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, проекти мають на меті забезпечення належної керованості державних підприємств та акціонерних товариств оборонно-промислового комплексу, у статутному капіталі яких розмір корпоративних прав держави перевищує 50% та повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Державний концерн "Укроборонпром". Зокрема, прописуються процедури банкрутства та санації таких підприємств.

"На засіданні були підтримані для ухвалення у першому читанні проект закону "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо вдосконалення процедур банкрутства державних підприємств оборонно-промислового комплексу" (№2786) та альтернативний до нього №2786-1", - вказано у повідомленні.

При цьому головним із підготовки даних законопроектів визначено комітет з питань економічного розвитку.

Нагадаємо, у кінці 2019 року Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №2290 "Про внесення змін до Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України про процедури банкрутства".

Як писало РБК-Україна, нардепи також ухвалили за основу в першому читанні законопроект №2276 "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства".