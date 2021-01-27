Раде рекомендуют устранить коллизию при назначении набсовета "Cуспільного"

Верховной раде рекомендуют устранить коллизию при назначении наблюдательного совета "Cуспільного". Такое решение принял комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики по законопроекту №4413.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В законе прописано, что депутатские фракции и группы Рады текущего созыва не позднее чем за 2 месяца до истечения полномочий членов наблюдательного совета, избранных депутатскими фракциями и группами предыдущего созыва, смогут делегировать новых членов с учетом требований этого закона.

При этом депутатские фракции и группы, которые расформированы или сформировались после делегирования членов наблюдательного совета НОТУ, не смогут делегировать представителей в такой совет.

Устанавливается срок полномочий членов наблюдательного совета "Cуспільного" - пять лет.

"Комитет рекомендует Верховной раде принять указанный законопроект в целом", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце декабря народные депутаты приняли за основу законопроект №4413.

Как писало РБК-Украина, в позапрошлом году наблюдательный совет "Cуспільного" отменил свое решение об увольнении председателя правления компании-вещателя Зураба Аласании.

Ранее суд признал незаконным и отменил решение наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта с Аласанией.