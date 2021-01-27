Верховній раді рекомендують усунути колізію при призначенні наглядової ради "Cуспільного". Таке рішення ухвалив комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики щодо законопроекту №4413.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

У законі прописано, що депутатські фракції і групи Ради поточного скликання не пізніше ніж за 2 місяці до спливу повноважень членів наглядової ради, обраних депутатськими фракціями і групами попереднього скликання, зможуть делегувати нових членів з урахуванням вимог цього закону.

При цьому депутатські фракції і групи, які розформовані, або сформувались після делегування членів наглядової ради НСТУ, не зможуть делегувати представників до такої ради.

Встановлюється строк повноважень членів наглядової ради "Суспільного" - п’ять років.

"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти зазначений законопроект у цілому", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці грудня народні депутати схвалили за основу законопроект №4413.

Як писало РБК-Україна, позаминулого року наглядова рада "Суспільного" скасувала своє рішення про звільнення голови правління компанії-мовника Зураба Аласанії.

Раніше суд визнав незаконним і скасував рішення наглядової ради про дострокове припинення контракту з Аласанією.