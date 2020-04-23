Раде рекомендуют усовершенствовать процедуру увольнения членов Кабмина

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект рекомендуется принять за основу

Комитет по вопросам организации госвласти рекомендует парламенту принять законопроект №3195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании порядка назначения и увольнения с должностей членов Кабинета министров Украины". Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Проектом предлагается закрепить обязанность члена Кабинета министров Украины присутствовать и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении вопроса о его увольнении (основанием которого было его личное заявление об отставке) на заседании комитета ВР и на пленарном заседании. Документом также предусматривается урегулировать порядок представления такого отчета, а также закрепить право представителя комитета, к ведению которого относится вопрос об увольнении члена КМУ, на выступление во время рассмотрения этого вопроса Верховной радой Украины.

Кроме этого, документом предусматривается привести в соответствие с Конституцией Украины положения регламента ВР, которыми регулируется порядок назначения и увольнения членов правительства.

"Комитет 21 голосом принял решение рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения проекта закона №3195 принять его в первом чтении", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта в Верховной раде Украины появился текст законопроекта №3195.

Как писало РБК-Украина ранее, данный проект закона был зарегистрирован в парламенте 10 марта, но сначала текст проекта отсутствовал на сайте ВР.

Подчеркнем, 4 марта на внеочередном заседании ВР депутаты назначили новый состав Кабинета министров под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, за что проголосовали 277 нардепов.