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Раде предлагают усовершенствовать процедуру назначения Кабмина

Новости » Политика     10.03.2020 - 16:46
Раде предлагают усовершенствовать процедуру назначения Кабмина
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст соответствующего законопроекта отсутствует на сайте Рады

Верховной раде Украины предлагают принять законопроект №3195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании порядка назначения и увольнения с должностей членов Кабинета министров". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте парламента.

Сейчас текст соответствующего законопроекта отсутствует.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству. Главным по подготовке проекта определен комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

К слову, глава профильного комитета Андрей Клочко является одним из авторов законодательной инициативы. Всего же на данный момент на сайте ВР авторами значатся 33 парламентария от разных политических сил.

Напомним, 4 марта на внеочередном заседании ВР депутаты назначили новый состав Кабинета министров под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, за что проголосовали 277 нардепов.

Как писало РБК-Украина, Рада назначила Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины. Так, в правительстве Алексея Гончарука Шмыгаль занимал должность вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий. За его назначение проголосовал 291 нардеп, 59 - против, 46 - воздержались и 9 не голосовали.

До этого Рада отправила в отставку Кабмин под председательством Гончарука.

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