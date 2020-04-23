Раді рекомендують удосконалити процедуру звільнення членів Кабміну

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект рекомендується ухвалити за основу

Комітет з питань організації держвлади рекомендує парламенту схвалити законопроект №3195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету міністрів України". Про це повідомляє інформаційне управління апарату Верховної ради.

Проектом пропонується закріпити обов’язок члена Кабінету міністрів України бути присутнім та звітувати про виконану роботу при розгляді питання про його звільнення (підставою якого було його особиста заява про відставку) на засіданні комітету ВР та на пленарному засіданні. Документом також передбачається врегулювати порядок подання такого звіту, а також закріпити право представника комітету, до відання якого належить питання про звільнення члена КМУ, на виступ під час розгляду цього питання Верховною Радою України.

Крім цього, документом передбачається привести у відповідність до Конституції України положення регламенту ВР, якими регулюється порядок призначення та звільнення членів уряду.

"Комітет 21 голосом прийняв рішення рекомендувати Верховній раді за наслідками розгляду проекту закону №3195 прийняти його у першому читанні за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 11 березня у Верховній раді України з'явився текст законопроекту №3195.

Як писало РБК-Україна раніше, даний проект закону був зареєстрований у парламенті 10 березня, але спочатку текст проекту був відсутній на сайті ВР.

Підкреслимо, 4 березня на позачерговому засіданні ВР депутати призначили новий склад Кабінету міністрів під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, за що проголосували 277 нардепів.