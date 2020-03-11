В Раде появился текст закона об усовершенствовании процедуры увольнения Кабмина

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас законопроект обрабатывается в комитете

В Верховной раде Украины появился текст законопроекта №3195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании порядка назначения и увольнения с должностей членов Кабинета министров Украины". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

В частности, законопроектом предлагается внести изменения в статью 18 закона "О Кабинете министров Украины", статьи 6 закона "О центральных органах исполнительной власти", статьи 18 закона "О комитетах Верховной рады Украины". В Регламенте ВР предлагается изменить редакцию статьи 205, 240 и добавить статьи 206 и 206-1

Проектом планируется, во-первых, закрепить обязанность члена Кабинета министров Украины присутствовать и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении вопроса о его увольнении (основанием которого было его личное заявление об отставке) на заседании комитета ВР и на пленарном заседании. Во-вторых, предлагается урегулировать порядок представления такого отчета. В-третьих, предлагается закрепить право представителя комитета, к ведению которого относится вопрос об увольнении члена Кабинета министров, на выступление во время рассмотрения этого вопроса Верховной радой Украины.

Кроме этого, документом предусматривается привести в соответствие с Конституцией Украины положения регламента ВР, которыми регулируется порядок назначения и увольнения членов правительства.

Напомним, Раде предлагают принять законопроект №3195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании порядка назначения и увольнения с должностей членов Кабинета министров". Во вторник текст проекта отсутствовал на сайте ВР.

Как писало РБК-Украина, 4 марта на внеочередном заседании ВР депутаты назначили новый состав Кабинета министров под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, за что проголосовали 277 нардепов.

До этого Рада отправила в отставку Кабмин под председательством Гончарука.