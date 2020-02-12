Раде рекомендуют упростить поступление в вузы для имеющих спортивные достижения лиц

Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект о поддержке лиц, имеющих спортивные звания, при поступлении в учреждения высшего образования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, соответствующим законопроектом №2776 предлагается расширить перечень международных соревнований, за участие в которых лица, являющиеся членами сборных команд Украины, имеют право на бал за особые успехи (по представлению центрального органа исполнительной власти в сфере культуры, молодежи и спорта), а именно добавляются Европейские игры и Юношеские Олимпийские игры.

Проектом также предлагается закрепить права лиц, имеющих спортивное звание заслуженного тренера Украины, заслуженного мастера спорта Украины, мастера спорта Украины международного класса, гроссмейстера Украины и мастера спорта Украины на получение балла за особые успехи для поступления в вуз на обучение для получения высшего образования на специальности по физической культуре и спорту, среднего образования (физическая культура), физической терапии и эрготерапии и увеличить вес балла за особые успехи для этих лиц в общем расчете конкурсного балла, а именно вузы могут устанавливать вес такого балла от 5 до 15 процентов от всего конкурсного балла для вышеупомянутых лиц.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде рассмотреть законопроект в первом чтении и принять его за основу. Соответствующий вывод комитета по вопросам молодежи и спорта отправлено в комитет по вопросам образования, науки и инноваций, как главный", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе президент Украины Владимир Зеленский одобрил законопроект №2299 об изменении механизма поступления абитуриентов в вузы.

Как писало РБК-Украина, 18 декабря Рада поддержала во втором чтении законопроект №2299.

В интервью РБК-Украина глава Минобразования Анна Новосад рассказала, что Министерство образования и науки планирует оптимизировать сеть университетов. Она подчеркивала, что такое решение позволит изменить систему финансирования университетов, которая позволит улучшить качество высшего образования в Украине.