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В МОН планируют оптимизировать сеть университетов

Новости » Политика     11.12.2019 - 10:01
В МОН планируют оптимизировать сеть университетов
Фото: Анна Новосад (РБК-Украина)

Оптимизация университетов позволит повысить качество высшего образования

Министерство образования и науки планирует оптимизировать сеть университетов. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава МОН Анна Новосад.

По ее словам, такое решение позволит изменить систему финансирования университетов, которая позволит улучшить качество высшего образования в Украине.

"У нас работает около 300 вузов. Но контингент студентов маленький и к тому же стремительно падает последние десять лет. Нам не нужна такая сеть. Поэтому надо двигаться в направлении объединения и укрупнения университетов. Также надо оптимизировать на них расходы", - сообщила Новосад.

Министр отметила, что планируется финансирование университетов по результатам деятельности. При этом возможность учиться на бюджете не будет отменена.

Ранее РБК-Украина писало, что с 2021 года в Украине станет обязательным Внешнее независимое оценивание по математике. Такое решение принято МОН в связи с проблемами по математическим знаниям у учеников. ВНО будет двухуровневым.

Также сообщалось, что в ноябре МОН временно приостановило аттестацию вузов. Приостановка аттестации вызвана необходимостью осуществить донабор экспертов в комиссию по аттестации. Продолжат аттестацию в начале 2020 года.

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