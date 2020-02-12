Раді рекомендують спростити вступ до вишів для осіб, що мають спортивні досягнення

Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект щодо підтримки осіб, які мають спортивні звання, при вступі до закладів вищої освіти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, відповідним законопроектом №2776 пропонується розширити перелік міжнародних змагань, за участь у яких особи, які є членами збірних команд України, мають право на бал за особливі успіхи (за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері культури, молоді та спорту), а саме додаються Європейські ігри та Юнацькі Олімпійські ігри.

Проектом також пропонується закріпити права осіб, які мають спортивне звання заслуженого тренера України, заслуженого майстра спорту України, майстра спорту України міжнародного класу, гросмейстера України та майстра спорту України на отримання бала за особливі успіхи для вступу до вишу на навчання для здобуття вищої освіти на спеціальності з фізичної культури і спорту, середньої освіти (фізична культура), фізичної терапії та ерготерапії та збільшити вагу бала за особливі успіхи для таких осіб у загальному розрахунку конкурсного бала, а саме виші можуть встановлювати вагу такого бала від 5 до 15 відсотків від усього конкурсного бала для вищезазначених осіб.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді розглянути законопроект у першому читанні та прийняти його за основу. Відповідний висновок комітету з питань молоді і спорту надіслано до комітету з питань освіти, науки та інновацій, як головного", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у січні президент України Володимир Зеленський схвалив законопроект №2299 про зміну механізму вступу абітурієнтів до вишів.

Як писало РБК-Україна, 18 грудня Рада підтримала в другому читанні законопроект №2299.

В інтерв'ю РБК-Україна голова Міносвіти Анна Новосад розповіла, що Міністерство освіти і науки планує оптимізувати мережу університетів. Вона підкреслювала, що таке рішення дозволить змінити систему фінансування університетів, яка дозволить поліпшити якість вищої освіти в Україні.