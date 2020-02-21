Раде рекомендуют согласовать Бюджетный кодекс с законом об уголовных проступках

Комитет парламента по вопросам бюджета рекомендует Верховной Раде Украины согласовать Бюджетный кодекс с законом об уголовных проступках. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Соответствующим законопроектом №2487 предлагается в абзацах втором, третьем и четвертом подпункта 10 пункта 9 раздела VІ Бюджетного кодекса слово "преступления" заменить словами "уголовного правонарушения" с вступлением в силу таких изменений со дня, следующего за днем ​​опубликования соответствующего закона, но не ранее вступления в силу ЗУ от 22.11.2018 года №2617-VІІІ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений".

Указанными нормами Кодекса определено, что в случае установления в действиях должностного, служебного лица органов государственной власти (органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления) состава преступления по обвинительному приговору суда относительно него, вступившего в законную силу, только к такому лицу может быть предъявлено требования физических и юридических лиц о возмещении упущенной имущественной выгоды и морального вреда в установленном порядке, а такие органы в установленном законодательством порядке реализуют право обратного требования (регресса) к этому лицу по поводу возмещения убытков, нанесенных государственному бюджету (местным бюджетам), в размере выплаченного возмещения, если иное не установлено законодательством.

При этом такие органы власти после исполнения решений суда о взыскании средств со счетов, на которых учитываются средства государственного бюджета (местных бюджетов), в определенных случаях проводят служебное расследование в отношении причастных должностных, служебных лиц этих органов, если решением суда установлен в действиях должностных, должностных лиц состав преступления.

"По итогам рассмотрения члены комитета по вопросам бюджета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект №2487 за основу и в целом как закон", - указано в сообщении.

Напомним, Кабмин предлагает Верховной раде Украины согласовать Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодексы с законом об уголовных проступках. Соответствующие законопроекты №№2485 - 2487 внесены в ВР.

Как писало РБК-Украина, 21 ноября правительство внесло в Верховную раду законопроекты об изменениях в закон о Высшем антикоррупционном суде, Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодексы в связи с принятием закона об уголовных проступках.

Кроме того, на сайте парламента зарегистрирован законопроект Кабинета министров №2484 "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона об уголовных проступках.