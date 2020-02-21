Раді рекомендують узгодити Бюджетний кодекс з законом про кримінальні проступки

Комітет парламенту з питань бюджету рекомендує Верховній раді України узгодити Бюджетний кодекс із законом про кримінальні проступки. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Відповідним законопроектом №2487 пропонується в абзацах другому, третьому і четвертому підпункту 10 пункту 9 розділу VІ Бюджетного кодексу слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення" з набранням чинності таких змін з дня, наступного за днем опублікування відповідного закону, але не раніше набрання чинності ЗУ від 22.11.2018 р. №2617-VІІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень".

Вказаними нормами Кодексу визначено, що у разі встановлення в діях посадової, службової особи органів державної влади (органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування) складу злочину за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили, лише до такої особи може бути пред’явлено вимоги фізичних і юридичних осіб щодо відшкодування упущеної майнової вигоди та моральної шкоди у встановленому порядку, а такі органи влади в установленому законодавством порядку реалізовують право зворотної вимоги (регресу) до цієї особи щодо відшкодування збитків, завданих державному бюджету (місцевим бюджетам), у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інше не встановлено законодавством.

При цьому такі органи влади після виконання рішень суду про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету (місцевих бюджетів), у визначених випадках проводять службове розслідування щодо причетних посадових, службових осіб цих органів, якщо рішенням суду не встановлено в діях посадових, службових осіб складу злочину.

"За підсумками розгляду члени комітету з питань бюджету ухвалили рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект №2487 за основу та в цілому як закон", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Кабмін пропонує Верховній раді України узгодити Податковий, Митний та Бюджетний кодекси із законом про кримінальні проступки. Відповідні законопроекти №№2485 - 2487 внесені до ВР.

Як писало РБК-Україна, 21 листопада уряд вніс до Верховної ради законопроекти про зміни до закону про Вищий антикорупційний суд, Податковий, Митний та Бюджетний кодекси у зв'язку з прийняттям закону про кримінальні проступки.

Крім того, на сайті парламенту зареєстровано законопроект Кабінету міністрів №2484 "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону про кримінальні проступки.