Кабмин предлагает Раде согласовать три кодекса с законом об уголовных проступках

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Предлагается внесение изменений в Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодексы

Кабинет министров предлагает Верховной раде Украины согласовать Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодексы с законом об уголовных проступках. Об этом свидетельствуют тексты соответствующих законопроектов №№2485 - 2487, опубликованных на сайте парламента.

В пояснительной записке указано, что законом об уголовных проступках введено понятие "уголовные правонарушения". К уголовным правонарушениям отнесены все уголовно-наказуемые деяния, которые делятся на преступления и уголовные проступки. Таким образом, в этих кодексах термин "преступление" планируется заменить термином "уголовные правонарушения".

Напомним, в Верховной раде появился текст законопроекта Кабинета министров №2484 "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона об уголовных проступках.

Так, 21 ноября Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроекты об изменениях в закон о Высшем антикоррупционном суде, Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодексы в связи с принятием закона об уголовных проступках.

Данный закон был опубликован в издании "Голос Украины" 24 апреля. В документе прописано, что он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Следует отметить, парламенту предлагают отложить вступление в силу закона об уголовных проступках. В частности, законопроект, поданный народными депутатами, предлагает отсрочку введения института уголовных проступков до 1 января 2021 года.