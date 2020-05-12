Раде рекомендуют продлить действие налоговых льгот на период карантина

Комитет парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует парламенту принять законопроект №3329-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". Об этом сообщил первый заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк в своем Facebook.

По словам нардепа, комитет единогласно поддержал проект закона.

"Только что с коллегами по комитету единогласно поддержали ко 2-му чтению наш очередной антикризисный законопроект №3329-д. Нашли пути для дополнительной помощи медикам, бизнесу и гражданам на период карантина", - отметил парламентарий.

В частности, ко второму чтению в закон были внесены следующие изменения:

до 30 июня освобождаются от налогообложения НДФЛ 300% доплаты медикам (но без потерь для местных бюджетов)

помощь по частичной безработице освободили от налогообложения НДФЛ и военным сбором

предоставили возможность получать пособие по частичной безработице для ФЛП.

Кроме того, в проекте до конца последнего месяца карантина продлили срок льгот для производства дезинфекторов; приостановили сроки рассмотрения жалоб плательщиков налогов, предоставление индивидуальных налоговых консультаций и ответов плательщиков на запросы налоговой и продолжили освобождение от штрафов и пени за просрочку потребительского кредита.

"Кроме того, сохранились нормы с 1-го чтения: освобождение ФЛП от ЕСВ за себя до 31 мая, мораторий на проверки и неприменение штрафов и пени за нарушение налогового законодательства и законодательства по ЕСВ до конца карантина, продление упрощенной процедуры капитализации банков", - указано в сообщении.

Напомним, в конце апреля Верховная рада Украины приняла за основу законопроект №3329-д, за документ проголосовали 336 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля Рада приняла за основу законопроект №2166, который должен устранить налоговую дискриминацию для физических лиц-предпринимателей. За него проголосовали 366 парламентариев.