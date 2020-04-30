Рада планирует продлить действие налоговых льгот на период карантина

Документом предусмотрено продление еще на месяц освобождения ФЛП от ЕСВ за себя
Верховна рада Украины одобрила за основу законопроект №3329-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", передает корреспондент РБК-Украина.
За документ проголосовали 336 парламентариев.
В документе прописано:
Подчеркнем, изначально документом предлагалось освободить от налогообложения зарплаты медиков, борющихся с коронавирусом. Однако в последствии данную норму убрали из проекта.
Напомним, ранее комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту освободить от налогообложения зарплаты медиков, борющихся с коронавирусной болезнью.
Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины принял постановление, определяющее правила и условия, по которым медицинские работники, привлеченные к борьбе с коронавирусом будут получать повышенные зарплаты.
Кроме того, Министерство здравоохранения определило перечень должностей медицинских работников с повышенными доплатами.