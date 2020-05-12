Раді рекомендують подовжити дію податкових пільг на період карантину

Комітет парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує парламенту ухвалити законопроект №3329-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України з приводу додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)". Про це повідомив перший заступник глави фінансового комітету Ярослав Железняк у своєму Facebook.

За словами нардепа, комітет одноголосно підтримав проект закону.

"Щойно з колегами по комітету одноголосно підтримали до 2-го читання наш черговий антикризовий законопроект №3329-д. Знайшли шляхи для додаткової допомоги медикам, бізнесу та громадянам на період карантину", - зазначив парламентар.

Зокрема, до другого читання у закон були внесені такі зміни:

до 30 червня звільняються від оподаткування ПДФО 300% доплати медикам (але без втрат для місцевих бюджетів)

допомогу по частковому безробіттю звільнили від оподаткування ПДФО та військовим збором

надали можливість отримувати допомогу по частковому безробіттю для ФОПів.

Крім того, у проекті до кінця останнього місяця карантину продовжили строк пільг для виробництва дезінфекторів; призупинили строки розгляду скарг платників податків, надання індивідуальних податкових консультацій та відповідей платників на запити податкової і продовжили звільнення від штрафів і пені за прострочення споживчого кредиту.

"Крім того, збереглися норми з 1-го читання: звільнення ФОПів від ЄСВ за себе до 31 травня, мораторій на перевірки та незастосування штрафів та пені за порушення податкового законодавства і законодавства з ЄСВ до кінця карантину, продовження спрощеної процедури капіталізації банків", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у кінці квітня Верховна рада України схвалила за основу законопроект №3329-д, за документ проголосували 336 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого Рада схвалила за основу законопроект №2166, який повинен усунути податкову дискримінацію для фізичних осіб-підприємців. За нього проголосували 366 парламентаріїв.