ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде рассмотрят продление действия налоговых льгот на период карантина

Новости » Политика     08.05.2020 - 14:59
В Раде рассмотрят продление действия налоговых льгот на период карантина
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документом предусмотрено продление еще на месяц увольнения ФЛП от ЕСВ за себя

Комитет парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрит законопроект №3329-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID- 19)". Об этом свидетельствует повестка дня Верховной рады.

Соответствующий проект закона парламент рассмотрит во втором чтении.

"Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (р.№3329-д, второе чтение)", - указано в повестке дня.

Кроме того, комитет рассмотрит во втором чтении законопроект №2166 "О внесении изменений в ЗУ "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (по поводу устранения дискриминации по кругу плательщиков).

Напомним, в конце апреля Верховная рада Украины приняла за основу законопроект №3329-д, за документ проголосовали 336 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля Рада приняла за основу законопроект №2166, который должен устранить налоговую дискриминацию для физических лиц-предпринимателей. За него проголосовали 366 парламентариев.

Теги Новости Украины НалогиВерховная Радакарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь