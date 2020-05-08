В Раде рассмотрят продление действия налоговых льгот на период карантина

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документом предусмотрено продление еще на месяц увольнения ФЛП от ЕСВ за себя

Комитет парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрит законопроект №3329-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID- 19)". Об этом свидетельствует повестка дня Верховной рады.

Соответствующий проект закона парламент рассмотрит во втором чтении.

"Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (р.№3329-д, второе чтение)", - указано в повестке дня.

Кроме того, комитет рассмотрит во втором чтении законопроект №2166 "О внесении изменений в ЗУ "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (по поводу устранения дискриминации по кругу плательщиков).

Напомним, в конце апреля Верховная рада Украины приняла за основу законопроект №3329-д, за документ проголосовали 336 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля Рада приняла за основу законопроект №2166, который должен устранить налоговую дискриминацию для физических лиц-предпринимателей. За него проголосовали 366 парламентариев.