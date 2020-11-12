Верховной раде рекомендуют принять закон для усиления прозрачности финансирования СМИ. Соответствующий законопроект №2072 комитет по вопросам гуманитарной и информационной политике рекомендует принять за основу.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Комитет рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №2072. Его целью является уточнение отдельных положений закона для улучшения процедуры раскрытия и проверки достоверности информации о структуре собственности субъекта информационной деятельности и обеспечения финансовой прозрачности", - говорится в сообщении.

Члены комитета и представители Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания отметили, что проект закона очень важен, но нуждается в совершенствовании терминологии, механизмов контроля и надзора.

Напомним, в конце октября в Раде отменили принятое ранее решение о лишении аккредитации журналистов издания "Слідство. Інфо" и еще двух десятков других СМИ посещать парламент. В парламенте извинились за такое решение.

Как писало РБК-Украина, ранее стало известно, что комитет Верховной рады по свободе слова запретил журналистам 22 изданий посещать парламент.

Председатель Рады Дмитрий Разумков поручил пересмотреть решение о запрете журналистам посещать парламент.