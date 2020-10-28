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Разумков поручил пересмотреть решение о запрете журналистам посещать Раду

Киев , Среда 28 октября 2020 17:55
Разумков поручил пересмотреть решение о запрете журналистам посещать Раду
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков поручил пересмотреть решение о запрете журналистам более 20 изданий посещать парламент. Он требует "взвешенного решения" относительно перечня СМИ и оснований освобождения от аккредитации.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.

"Понимая важность беспристрастного и объективного освещения работы Верховной рады предоставил срочное поручение пресс-службе Аппарата Верховной рады Украины пересмотреть и принять взвешенное решение относительно перечня СМИ и оснований освобождения от аккредитации", - сообщила она.

Глава парламента, по ее словам, подчеркнул, что журналисты таких проектов, как "Следствие.Инфо" должны иметь "неоспоримое право доступа к первоисточникам в парламенте и гарантированное право на журналистскую деятельность".

Напомним, ранее стало известно, что Комитет Верховной рады по свободе слова запретил журналистам 22 изданий посещать парламент. В их числе журналисты "Следствия.Инфо".

По словам руководителя издания Анны Бабинец, это является "наступлением на свободу слова и давление на независимые медиа со стороны государственных органов". Она заявила, это решение комитета будут обжаловать и обязательно сообщат об этом всем международным организациям.

Отметим, ранее Верховная рада ушла на карантин из-за вспышки коронавируса среди народных депутатов.

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