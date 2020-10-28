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Журналистам 22 изданий запретили посещать Раду

Киев , Среда 28 октября 2020 16:55
Журналистам 22 изданий запретили посещать Раду
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Комитет Верховной рады по свободе слова запретил журналистам 22 изданий посещать парламент. В их числе журналисты "Следствия.Инфо".

Об этом сообщается на сайте комитета.

Согласно протоколу заседания комитета парламента по свободе слова от 20 октября, посещать Раду запретили журналистам 22 СМИ. Решение приняли по обращению руководителя пресс-службы Аппарата ВР Ирины Кармелюк.

"На сегодняшний день в парламенте аккредитовано 2934 человека от 512 СМИ. Поскольку процедура регистрации СМИ очень простая, то людей аккредитуется просто множество, они валом идут. Мы осуществляем раз в год проверку и некоторым СМИ посылаем письма с просьбой предоставить материалы о работе парламента. На запрос к 22 СМИ ответили только 3, а другие не предоставили", - рассказала Кармелюк.

Она попросила комитет лишить аккредитации журналистов тех изданий, которые не освещают деятельность Верховной рады. По ее словам, речь идет о 22 СМИ и около сотни корреспондентов.

Журналистам 22 изданий запретили посещать Раду

Фото: протокол заседания комитета (komsvobslova.rada.gov.ua)

Кармелюк заявляет, что "это не ограничение журналистов", мол, если они докажут, что освещают работу парламента, то им могут восстановить аккредитацию.

В этом списке также оказалось издание "Следствие.Инфо". По словам его руководителя Анны Бабинец, это является "наступлением на свободу слова и давление на независимые медиа со стороны государственных органов".

Она также заявила в Facebook, что это решение комитета будут обжаловать и обязательно сообщат об этом всем международным организациям.

Напомни, ранее Верховная рада ушла на карантин из-за вспышки COVID-19 среди народных депутатов.

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