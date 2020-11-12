Верховній раді рекомендують схвалити закон для посилення прозорості фінансування ЗМІ. Відповідний законопроект №2072 комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує прийняти за основу.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №2072. Його метою є уточнення окремих положень закону для покращення процедури розкриття та перевірки достовірності інформації про структуру власності суб’єкта інформаційної діяльності та забезпечення фінансової прозорості", - сказано у повідомленні.

Члени комітету та представники Національної ради з питань телебачення і радіомовлення зауважили, що проект закону дуже важливий, але потребує вдосконалення термінології, механізмів контролю та нагляду.

Нагадаємо, у кінці жовтня у Раді скасували прийняте раніше рішення про позбавлення акредитації журналістів видання "Слідство. Інфо" та ще двох десятків інших ЗМІ відвідувати парламент. У парламенті вибачилися за таке рішення.

Як писало РБК-Україна, раніше стало відомо, що комітет Верховної ради зі свободи слова заборонив журналістам 22 видань відвідувати парламент.

Голова Ради Дмитро Разумков доручив переглянути рішення про заборону журналістам відвідувати парламент.