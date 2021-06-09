Раде рекомендуют принять закон об урегулировании долгов за газ

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"Разработанный законопроект предусматривает урегулирование и реструктуризацию задолженности за природный газ и услуги по его транспортировке предприятиям теплокоммунэнерго, а также урегулирование долгов облгазов и облгаззбытов, а также реструктуризацию долгов водоканалов", - пояснил глава комитета Андрей Герус.

В проекте прописан порядок участия субъектов рынка природного газа в процедуре урегулирования задолженности за природный газ и услуги по его транспортировке.

Закрепляются пути и механизмы урегулирования такой задолженности:

путем проведения взаиморасчетов с привлечением средств государственного бюджета;

путем реструктуризации остатка непогашенной задолженности на определенных законом условиях;

путем списания пени, штрафных и финансовых санкций, начисленных на задолженность, при условии погашения тела долга.

"Комитет принял решение зарегистрировать законопроект как доработанный, включить его в повестку дня сессии и рекомендовать Верховной раде принять законопроект №3508-д за основу и в целом", - сказано в сообщении.