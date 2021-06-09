Раді рекомендують ухвалити закон про врегулювання боргів за газ

Таку рекомендацію надав комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

"Розроблений законопроект передбачає врегулювання та реструктуризацію заборгованості за природний газ і послуги з його транспортування підприємствам теплокомуненерго, а також врегулювання боргів облгазів і облгаззбутів, а також реструктуризацію боргів водоканалів", - пояснив глава комітету Андрій Герус.

У проекті прописаний порядок участі суб’єктів ринку природного газу у процедурі врегулювання заборгованості за природний газ та послуги його транспортування.

Закріплюються шляхи та механізми урегулювання такої заборгованості:

шляхом проведення взаєморозрахунків із залученням коштів державного бюджету;

шляхом реструктуризації залишку непогашеної заборгованості на визначених законом умовах;

шляхом списання пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих на заборгованість, за умови погашення тіла боргу.

"Комітет ухвалив рішення зареєструвати законопроект як доопрацьований, включити його до порядку денного сесії та рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект №3508-д за основу і в цілому", - сказано у повідомленні.