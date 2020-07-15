Раде рекомендуют принять закон, разделяющий полномочия мэра и главы КГГА

Верховной раде рекомендуют принять закон "О столице", который разделяет полномочия мэра и главы Киевской городской госадминистрации. Документ рекомендуют одобрить во втором чтении.

Об этом сообщил замглавы комитета по организации госвласти, нардеп Александр Качура в своем Telegram-канале.

"Комитет единогласно поддержал законопроект "Про город Киев - столицу Украины" ко второму чтению", - написал парламентарий.

Что предлагает этот закон

Документ предусматривает, что глава КГГА не сможет совмещать должность с любой другой, а значит в будущем исключается возможность того, что мэром Киева и главой КГГА будет один человек.

Общий состав Киеврады сокращается до 80 депутатов. Выборы депутатов Киеврады проводятся по пропорциональной системе в многомандатных избирательных округах с открытыми списками. Выборы мэра проводятся по мажоритарной системе в едином одномандатном избирательном округе.

Также в проекте закрепляется статус главного архитектора, который назначается по результатам конкурса и выполняет полномочия в структуре Киевского магистрата, занимает должность заместителя мэра, отвечает за разработку политики в сфере градостроительства и архитектуры.

Документ возвращает районные советы, которые создаются и ликвидируются решением Киеврады. Выборы депутатов райсоветов проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах, на которые делится территория района в Киеве.

Кроме того, в каждом районе столицы по решению райсовета может создаваться ратуша - это отдельное здание, в котором будут находиться органы местного самоуправления этого района и другие органы, которые им подчинены. Ратуши будут центром предоставления социальных, административных и других услуг. Кроме того, в них депутаты райсовета смогут вести личные приемы жителей.

Напомним, Рада в начале октября 2019-го приняла законопроект о столице №2143-3 за основу в первом чтении, за него проголосовали 244 народных депутата.

Как писало РБК-Украина, 9 октября в Верховной раде создали рабочую группу для доработки законопроекта о столице ко второму чтению.