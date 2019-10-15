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КСУ рассмотрит вопрос о возможности разделения полномочий мэра Киева и главы КГГА

Новости » Политика    15.10.2019 - 19:48
КСУ рассмотрит вопрос о возможности разделения полномочий мэра Киева и главы КГГА
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Представление было предоставлено 51 нардепом

Определением коллегии судей Конституционного суда Украины открыто конституционное производство по делу по представлению 51 народного депутата Украины относительно толкования Конституции в вопросах осуществления государственной власти в столице. Об этом говорится на сайте Конституционного суда, передает РБК-Украина.

Как отмечается, коллегия судей приняла решение об открытии конституционного производства.

"Определением коллегии судей КСУ открыто конституционное производство в деле относительно официального толкования статьи 7, части седьмой статьи 20, пунктов 12, 15, 16 части первой статьи 92, частей первой-пятой статьи 118, части второй статьи 133, частей первой-четвертой статьи 140, частей второй, четвертой статьи 141 Конституции Украины в их взаимосвязи", - сообщили в КСУ.

Кроме того, в Конституционном суде отмечают, что в настоящее время осуществляется подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании Большой палаты КСУ.

По состоянию на 15 октября, на сайте КСУ обнародован лишь представление народных депутатов, которое направлено в суд 27 августа.

Определение об открытии производства пока не опубликована в перечне документов КСУ.

Напомним, Верховная рада приняла законопроект о столице №2143-3 за основу в первом чтении. Документ поддержали 244 народных депутата. Законопроектом предусматривается восстановить районные советы в городе Киеве как представительные органы жителей районов столицы, при этом разделить полномочия и разделить должности киевского городского головы и председателя КГГА.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 9 октября Верховной раде создали рабочую группу для доработки законопроекта о столице ко второму чтению. Такое решение было принято комитетом парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в ходе заседания.

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