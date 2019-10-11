Раде рекомендуют принять закон о получении добровольцами статуса УБД

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Проект рекомендуется принять за основу и в целом

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной раде Украины принять законопроект №2045-1, которым будет введен механизм получения статуса участника боевых действий добровольцами. Об этом в своем Facebook написала народный депутат Ирина Фриз.

Отметим, Фриз является одним из авторов тождественного законопроекта №2045.

"Сегодня профильный комитет парламента единогласно поддержал предложение о голосовании за основу и в целом за законопроект, которым будет введен механизм получения статуса участника боевых действий добровольцами. Рассчитываю, что на следующей неделе таким же единогласным будет и решение парламента", - написала парламентарий.

"Комитет рекомендовал Раде принять за основу и в целом законопроект 2045-1. Он является тождественным законопроекту 2045. То есть, они не являются альтернативными", - заявила Фриз в комментарии РБК-Украина.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в середине сентября заявил, что Рада вскоре примет закон о статусе ветеранов, который закрепит механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев.

Как писало РБК-Украина, на подпись главе государства передали законопроект №0893 "О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан". Согласно закону, возрастают штрафы за отказ в льготном проезде для УБД.

Отметим, данный проект закона парламент одобрил во втором чтении 3 октября. При этом за основу данный закон принимала еще Верховная рада 8 созыва в начале июня. За документ тогда после ряда неудачных попыток проголосовал 231 депутат.