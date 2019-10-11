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Раді рекомендують схвалити закон про отримання добровольцями статусу УБД

Новини » Політика    11.10.2019 - 13:27
Раді рекомендують схвалити закон про отримання добровольцями статусу УБД
Ілюстративне фото (УНІАН)

Проект рекомендується схвалити за основу та в цілому

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній раді України схвалити законопроект №2045-1, яким буде введено механізм отримання статусу учасника бойових дій добровольцями. Про це у своєму Facebook написала народний депутат Ірина Фріз.

Зазначимо, Фріз є одним з авторів тотожного законопроекту №2045.

Раді рекомендують схвалити закон про отримання добровольцями статусу УБД

"Сьогодні профільний комітет парламенту одноголосно підтримав пропозицію щодо голосування за основу та в цілому за законопроект, яким буде введено механізм отримання статусу учасника бойових дій добровольцями. Розраховую, що на наступному тижні таким саме одноголосним буде і рішення парламенту", - написала парламентар.

"Комітет рекомендував Раді прийняти за основу та в цілому законопроект 2045-1. Він є тотожним до законопроекту 2045. Тобто, вони не є альтернативними", - заявила Фріз у коментарі РБК-Україна.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у середині вересня заявив, що Рада незабаром прийме закон про статус ветеранів, який закріпить механізм визначення статусу учасників бойових дій і статусу добровольців.

Як писало РБК-Україна, на підпис главі держави передали законопроект №0893 "Про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому перевезенні окремих категорій громадян". Відповідно до закону, зростають штрафи за відмову в пільговому проїзді для УБД.

Зазначимо, даний проект закону парламент схвалив у другому читанні 3 жовтня. При цьому за основу даний закон приймала ще Верховна рада 8 скликання на початку червня. За документ тоді після низки невдалих спроб проголосував 231 нардеп.

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