Зеленский анонсировал скорое принятие закона о статусе ветеранов

Глава государства отметил, что закон внесут в ВР как неотложный
Закон о статусе ветеранов, который закрепит механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев, Верховная рада примет в скором времени. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на открытии национальных "Игр непокоренных" в Киеве, сообщает РБК-Украина.
Виступ Президента України Володимира Зеленського на відкритті національних змагань "Ігри Нескорених".
Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 13 вересня 2019 р.
Он отметил, проект будет готов "через неделю". По словам главы государства, данному законопроекту будет предоставлен статус неотложного.
"Верю, что этот законопроект, который разрабатывало Министерство ветеранов вместе с ветеранами, скоро появится в парламенте", - сказал президент.
Напомним, в начале февраля парламент 8 созыва создал Единый госреестр ветеранов, приняв за основу и в целом законопроект №9508 "О внесении изменений в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" о Едином государственном реестре ветеранов войны".
Как писало РБК-Украина ранее, пятый президент Петр Порошенко подписал этот закон в конце февраля.
Добавим также, Зеленский подчеркнул, что Министерство по делам ветеранов ликвидировать не будут. По его словам, информация о ликвидации ведомства - "позорные слухи".