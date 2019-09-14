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Зеленский анонсировал скорое принятие закона о статусе ветеранов

Новости » Политика    14.09.2019 - 10:44
Зеленский анонсировал скорое принятие закона о статусе ветеранов
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава государства отметил, что закон внесут в ВР как неотложный

Закон о статусе ветеранов, который закрепит механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев, Верховная рада примет в скором времени. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на открытии национальных "Игр непокоренных" в Киеве, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, проект будет готов "через неделю". По словам главы государства, данному законопроекту будет предоставлен статус неотложного.

"Верю, что этот законопроект, который разрабатывало Министерство ветеранов вместе с ветеранами, скоро появится в парламенте", - сказал президент.

Напомним, в начале февраля парламент 8 созыва создал Единый госреестр ветеранов, приняв за основу и в целом законопроект №9508 "О внесении изменений в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" о Едином государственном реестре ветеранов войны".

Как писало РБК-Украина ранее, пятый президент Петр Порошенко подписал этот закон в конце февраля.

Добавим также, Зеленский подчеркнул, что Министерство по делам ветеранов ликвидировать не будут. По его словам, информация о ликвидации ведомства - "позорные слухи".

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