На подпись Зеленскому передали закон о штрафах за отказ в льготном проезде для УБД

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект уже подписал глава парламента

На подпись главе государства Владимиру Зеленскому передали законопроект №0893 "О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Закон ранее одобрил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Последний этап прохождения законопроекта - передан на подпись президенту. Закон уже подписал спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Проект закона направлен на то, чтобы штраф, который накладывается на перевозчиков за отказ в бесплатном проезде участникам боевых действий, ветеранам был увеличен.

По состоянию на сейчас административный штраф за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан составляет 8 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан - 136 гривен.

После того, как данный закон вступит в силу, это правонарушение повлечет наложение на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - 850 гривен. При этом в первом чтении закон предусматривал штраф в размере 150 таких минимумов.

Напомним, 3 октября парламент 9 созыва одобрил законопроект во втором чтении. При этом за основу данный закон принимала еще Рада 8 созыва в начале июня. За документ тогда после ряда неудачных попыток проголосовал 231 нардеп.

Как писало РБК-Украина ранее, Рада провалила в первом чтении законопроект №9400 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании вопроса реализации права на дополнительный отпуск участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны". Законом предлагалось предусмотреть, что УБД и лицам с инвалидностью вследствие войны должен предоставляться дополнительный отпуск с сохранением заработной платы продолжительностью 14 календарных дней.