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Раде рекомендуют принять закон о платежном рынке в Украине: что он предлагает

Автор: Юлия Струк

В Украине может появиться рынок платежных услуг. Верховной раде рекомендуют принять за основу соответствующий законопроект №4364.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такое решение принял комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Этот закон определяет общий порядок выполнения платежных операций в Украине (в том числе таких, которые инициируются или завершаются в Украине), устанавливает исключительный перечень платежных услуг, порядок их предоставления, условия авторизации и перечень категорий поставщиков платежных услуг.

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В документе прописаны также:

  • общие принципы функционирования платежных систем в Украине,
  • общие принципы выпуска и использования электронных денег и цифровых денег Национального банка в Украине,
  • права, обязанности и ответственность участников платежного рынка Украины,
  • общий порядок осуществления надзора за поставщиками платежных услуг,
  • порядок осуществления оверсайта по платежной инфраструктуре и платежным инструментам.

При этом ЗУ "О платежных системах и переводе средств в Украине" предлагают признать утратившим силу.

У нардепов дискуссию вызвала необходимость включения в закон нормы о предельном размере комиссии за расчеты с использованием платежных систем. Этот вопрос планируют решить при подготовке проекта ко второму чтению.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде включить его в повестку дня и принять за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, через Систему электронных платежей Национального банка (СЭП) в прошлом году провели 385 млн начальных платежей на сумму почти 45 трлн грн. Это на больше на 38% по сумме, чем в 2019 году.

Как писало РБК-Украина, СЭП с августа 2020 года доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю.

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