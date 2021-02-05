Раді рекомендують схвалити закон про платіжний ринок в Україні: що він пропонує

В Україні може зявитися ринок платіжних послуг. Верховній раді рекомендують схвалити за основу відповідний законопроект №4364.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таке рішення ухвалив комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Цей закон визначає загальний порядок виконання платіжних операцій в Україні (у тому числі тих, які ініціюються або завершуються в Україні), установлює виключний перелік платіжних послуг, порядок їх надання, умови авторизації та перелік категорій надавачів платіжних послуг.

У документі прописані також:

загальні засади функціонування платіжних систем в Україні,

загальні засади випуску та використання електронних грошей та цифрових грошей Національного банку в Україні,

права, обов’язки та відповідальність учасників платіжного ринку України,

загальний порядок здійснення нагляду за надавачами платіжних послуг,

порядок здійснення оверсайта за платіжною інфраструктурою та платіжними інструментами.

При цьому ЗУ "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" пропонують визнати таким, що втратив чинність.

У нардепів дискусію викликала необхідність включення до закону норми про граничний розмір комісії за розрахунки з використанням платіжних систем. Це питання планують вирішити під час підготовки проекту до другого читання.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді включити його до порядку денного і прийняти за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, через Систему електронних платежів Національного банку (СЕП) у минулому році провели 385 млн початкових платежів на суму майже 45 трлн грн. Це на більше на 38% по сумі, ніж у 2019 році.

Як писало РБК-Україна, СЕП з серпня 2020 року доступна для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень.