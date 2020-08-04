Система электронных платежей НБУ перешла на расширенный режим работы

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Клиенты банков получили почти круглосуточный доступ к финансовым услугам

Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) с 3 августа 2020 года заработала в режиме 23/7. Система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа на сутки 7 дней в неделю.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ

Как отмечается в сообщении, участники СЭП могут осуществлять межбанковский перевод средств с 01:00 до 24:00. В работе системы существует технологический перерыв в течение одного часа во время перехода на новый банковский день - с 00:00 до 01:00. До этого СЭП обеспечивала прием межбанковских платежей с 8:30 до 19:00 в рабочие дни и не функционировала в праздничные и выходные дни.

В то же время выполнение банками межбанковского перевода средств через СЭП в режиме 23/7 является добровольной опцией. Банки самостоятельно принимают решение о времени начала и завершения работы СЭП на основании собственных нужд и потребностей клиентов.

В целом в течение банковского дня 3 августа 2020 года в системе было обработано 1,6 млн платежей на общую сумму более 119 млрд грн, в частности:

в период с 01:00 до 08:30 - 286,04 тысяч платежей на сумму 6,8 млрд грн;

в период с 08:30 до 19:00 (рабочее время, определен предыдущим регламентом СЭП) - более 1,303 млн платежей на сумму 112 млрд грн;

в период с 19:00 до 00:00 - 13,87 тысяч платежей на сумму 69 млн грн

"Теперь клиенты банков будут иметь почти круглосуточный доступ к финансовым услугам и смогут проводить чувствительные к времени платежи в удобном для них режиме. Это будет способствовать расширению финансовой инклюзии, внедрению новых инновационных инструментов безналичного перевода средств и росту доли безналичных расчетов", - отметил директор департамента информационных технологий НБУ Владимир Нагорнюк.

Работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода системы на круглосуточный режим работы. Теперь НБУ будет работать, чтобы реализовать в СЭП "бесшовный" режим работы 24/7, добавили в пресс-службе.

Напомним, в связи с карантином НБУ на протяжении четырех месяцев не взыскивал с банков плату за осуществление расчетов в СЭП, однако с 24 июля возобновил тарифы.

Отметим, через Систему электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) в 2019 году проведено 384 млн начальных платежей на сумму свыше 32 трлн грн, что больше на 7,5% по количеству и на 28% по сумме, чем в 2018 году.