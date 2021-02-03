Объем безналичных платежей в Украине за год вырос более чем на треть

Через Систему электронных платежей Национального банка (СЭП) в 2020 году проведено 385 млн начальных платежей на сумму почти 45 трлн грн. Это на больше на 38% по сумме, чем в 2019 году.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По данным НБУ, в среднем за день в СЭП в течение прошлого года обрабатывалось около 1,5 млн начальных платежей на сумму 178 млрд грн. В то же время потенциально система способна обрабатывать в течение одного банковского дня практически в 10 раз больше платежей, чем нынешние объемы.
Подавляющее большинство начальных платежей в прошлом году отправили в системе банки Украины и их филиалы - 94% от их общего количества.
Структура платежей в системе в 2020 году:
по количеству зачастую обрабатывались небольшие платежи:
по сумме больше платежей приходилось на крупные платежи:
Система электронных платежей Национального банка (СЭП) - государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в НБУ. Система обеспечивает осуществление 96% межбанковских переводов средств в национальной валюте в пределах Украины. Участниками СЭП состоянию на 1 января 2021 года были 74 банка, Государственная казначейская служба и Национальный банк Украины.
Напомним, Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) с 3 августа 2020 года заработала в режиме 23/7. Система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю.
Отметим, через Систему электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) в 2019 году проведено 384 млн начальных платежей на сумму свыше 32 трлн грн, что больше на 7,5% по количеству и на 28% по сумме, чем в 2018 году.