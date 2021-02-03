Объем безналичных платежей в Украине за год вырос более чем на треть

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Через Систему электронных платежей Национального банка (СЭП) в 2020 году проведено 385 млн начальных платежей на сумму почти 45 трлн грн. Это на больше на 38% по сумме, чем в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным НБУ, в среднем за день в СЭП в течение прошлого года обрабатывалось около 1,5 млн начальных платежей на сумму 178 млрд грн. В то же время потенциально система способна обрабатывать в течение одного банковского дня практически в 10 раз больше платежей, чем нынешние объемы.

Подавляющее большинство начальных платежей в прошлом году отправили в системе банки Украины и их филиалы - 94% от их общего количества.

Структура платежей в системе в 2020 году:

по количеству зачастую обрабатывались небольшие платежи:

до 1 тыс. грн - 49%;

от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн - 47%;

от 100 тыс. грн и больше - 4%;

по сумме больше платежей приходилось на крупные платежи:

до 1 тыс. грн - меньше 1%

от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн - 5%

от 100 тыс. грн и больше - 95%.

Система электронных платежей Национального банка (СЭП) - государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в НБУ. Система обеспечивает осуществление 96% межбанковских переводов средств в национальной валюте в пределах Украины. Участниками СЭП состоянию на 1 января 2021 года были 74 банка, Государственная казначейская служба и Национальный банк Украины.

Напомним, Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) с 3 августа 2020 года заработала в режиме 23/7. Система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю.

Отметим, через Систему электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) в 2019 году проведено 384 млн начальных платежей на сумму свыше 32 трлн грн, что больше на 7,5% по количеству и на 28% по сумме, чем в 2018 году.