Раде рекомендуют принять закон об основаниях увольнения директора НАБУ

Фото: Артем Сытник (Виталий Носач/РБК-Украина)

Речь идет о законопроекте нардепа Гончаренко

Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной раде принять законопроект об основаниях увольнения с должности главы Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом заявила глава комитета Анастасия Красносельская, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, комитет рассмотрел законопроект нардепа от фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко "О внесении изменений в закон "О НАБУ" об основаниях увольнения директора НАБУ за коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение №2656.

"Предлагается проект решения комитета: законопроект №2656 рекомендовать к принятию в первом чтении. Подчеркнуть, что позиция комитета такова, что законопроект не может быть принят за основу и в целом поскольку требует доработки", - огласила решение Красносельская.

За решение проголосовало большинство членов комитета.

Напомним, фракция "Слуга народа" подаст законопроект об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Украины, о чем сообщил замглавы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура.

Подчеркнем, в начале февраля в парламент внесли постановление №3039 об увольнении Сытника.

Добавим также, Госбюро расследований подозревает Сытника в том, что он за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское - Сарны" в Ровенской области, общая сумма которого составила не менее полумиллиона гривен.