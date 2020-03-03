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Комитет Рады рассмотрит закон об основаниях увольнения директора НАБУ

Новости » Политика     03.03.2020 - 14:55
Комитет Рады рассмотрит закон об основаниях увольнения директора НАБУ
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Антикоррупционный комитет также примет решение по постановлению об увольнении Сытника

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики во вторник, 3 марта, рассмотрит законопроект об основаниях увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом свидетельствует повестка дня заседаний комитетов, опубликован на сайте ВР.

В частности, комитет определен головным по обработке этого проекта.

"Проект закона о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" об основаниях увольнения директора Национального бюро за коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение (р.№2656, н.д. А.Гончаренко)", - сказано в сообщении.

Также нардепы рассмотрят и проект постановления №3039 об увольнении Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, фракция "Слуга народа" подаст законопроект об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Украины, о чем сообщил замглавы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура.

Так, нардеп Алексей Гончаренко анонсировал, что подал в парламент соответствующий проект закона.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля в парламент внесли постановление №3039 об увольнении Сытника.

Добавим также, Госбюро расследований подозревает Сытника в том, что он за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское - Сарны" в Ровенской области, общая сумма которого составила не менее полумиллиона гривен.

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Новости Украины НАБУАртем Сытник
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