ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Раде рекомендуют принять закон об основах региональной госполитики: что он предлагает

Новина українською →
Украина, Пятница 28 мая 2021 12:27
Раде рекомендуют принять закон об основах региональной госполитики: что он предлагает Фото: Раде рекомендуют обновить систему реализации государственной региональной политики (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют принять закон об основах региональной госполитики. Соответствующий законопроект №5323 рекомендуют принять за основу.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"Комитетом принято решение рекомендовать Верховной раде включить законопроект (рег. №5323) в повестку дня пятой сессии и принять в первом чтении", - говорится в сообщении.

Что предлагает закон

Предусмотрено ввести трехуровневую систему стратегического планирования: государство - регион - общество. Среди изменений - наличие утвержденной стратегии в территориальных общинах с населением более 10 тысяч человек и ее соответствие целям Государственной и региональной стратегий развития до 2027 года.

Расширяется перечень объектов государственной региональной политики. Кроме привычных административно-территориальных единиц, планируется ввести определенные типы территорий в регионах, которые требуют особого внимания со стороны государства.

Так, они уже определены в Государственной стратегии регионального развития. Речь идет о сельских территориях, центрах экономического роста, городах, Карпатах, Азов - Черное море и тому подобное.

Вводится привязка региональных и местных стратегий развития к Государственной стратегии. Усиливается институциональная поддержка регионального развития.

Речь идет о расширении круга агентств регионального развития. В то же время предлагается дать им право предоставлять платные услуги. А также планируется дать возможность основывать эти агентства не только облгосадминистрациям, но и городским, поселковым и сельским советам.

Предлагается и цифровизация процесса управления региональным развитием и внедрение единой геоинформационной системы, которая позволит эффективно оценивать развитие регионов и территориальных общин.

Напомним, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев подписал приказ о направлении 744 млн гривен на реализацию проектов регионального развития по программе "Поддержка региональной политики Украины". Реализация будет происходить в 2021-2023 годах.

Как писало РБК-Украина, спикер ВР Дмитрий Разумков анонсировал, что законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации будет зарегистрирован в парламенте в течение месяца. Текст согласуют до внесения в Раду.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Верховная Рада региональное развитие
NEWS
Украина закрывает небо для белорусских самолетов с 29 мая
Украина закрывает небо для белорусских самолетов с 29 мая
DAILY
Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина