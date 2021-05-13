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Разумков анонсировал рассмотрение поправок о децентрализации в Раде

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Киев, Четверг 13 мая 2021 23:34
Разумков анонсировал рассмотрение поправок о децентрализации в Раде Фото: спикер Верховной рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации будет зарегистрирован в парламенте в течение месяца. Необходимо рассмотреть текст максимально.

Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире "Украина 24".

Он считает, что принятие данного законопроекта будет непростым процессом, поэтому "для того, чтобы было меньше препятствий, необходимо согласовать текст максимально, насколько это возможно, до того, как его вносить".

"Я надеюсь, в ближайшее время появится соответствующий законопроект. Думаю, где-то через месяц максимум он будет в стенах парламента", - сказал спикер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов в этом году утвердить изменения в Конституцию по части децентрализации власти. Они касаются ввода института префектов в регионах.

Согласно плану, в регионах будет происходить регулярная ротация среди префектов. Украине необходимо 129 префектов (по количеству укрупненных районов), или 25 (по количеству областей), но эти цифры еще будут обсуждаться. Кроме того, формируется кадровый резерв на 300 префектов.

Ранее в рамках реформы децентрализации в Украине был принят закон о реорганизации общин и районов.

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