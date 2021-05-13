Разумков анонсировал рассмотрение поправок о децентрализации в Раде

Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации будет зарегистрирован в парламенте в течение месяца. Необходимо рассмотреть текст максимально.

Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире "Украина 24".

Он считает, что принятие данного законопроекта будет непростым процессом, поэтому "для того, чтобы было меньше препятствий, необходимо согласовать текст максимально, насколько это возможно, до того, как его вносить". "Я надеюсь, в ближайшее время появится соответствующий законопроект. Думаю, где-то через месяц максимум он будет в стенах парламента", - сказал спикер.