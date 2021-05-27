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Минрегион направил почти 800 млн гривен на проекты регионального развития

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Украина, Четверг 27 мая 2021 11:11
Минрегион направил почти 800 млн гривен на проекты регионального развития Фото: глава Минрегиона Алексей Чернышов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов подписал приказ о направлении 744 млн гривен на реализацию проектов регионального развития по программе "Поддержка региональной политики Украины". Реализация будет происходить в 2021-2023 годах.

Об этом сообщает правительственный портал.

Из этих средств на 2021 год предусмотрено 480 млн гривен.

"Подписал приказ о направлении средств секторальной поддержки на реализацию проектов регионального развития. Уже в этом году 480 млн грн из государственного бюджета будет направлено на более 80 проектов регионального развития", - отметил Чернышов.

Также Минрегион реализует проект по созданию ГИС-системы мониторинга развития административно-территориальных единиц и проект по повышению эффективности формирования и реализации государственной региональной политики (усиление институциональной способности агентств регионального развития).

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков анонсировал, что законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации будет зарегистрирован в парламенте в течение месяца. Текст согласуют до внесения в Раду.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов в этом году утвердить изменения в Конституцию по децентрализации власти. Они касаются введения института префектов в регионах.

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