Раді рекомендують ухвалити закон про засади регіональної держполітики: що він пропонує

Верховній раді рекомендують ухвалити закон про засади регіональної держполітики. Відповідний законопроект №5323 рекомендують прийняти за основу.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таку рекомендацію надав комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

"Комітетом прийнято рішення рекомендувати Верховній раді включити законопроект (реєстр. №5323) до порядку денного п’ятої сесії та прийняти в першому читанні за основу", - сказано у повідомленні.

Що пропонує закон

Передбачається запровадити трирівневу систему стратегічного планування: держава - регіон - громада. Серед змін - наявність затвердженої стратегії у територіальних громадах з населенням понад 10 тисяч осіб та її відповідність цілям Державної та регіональної стратегій розвитку до 2027 року.

Розширюється перелік об’єктів державної регіональної політики. Окрім звичних адміністративно-територіальних одиниць, планується ввести певні типи територій у регіонах, що потребують особливої уваги з боку держави.

Так, вони вже визначені у Державній стратегії регіонального розвитку. Йдеться про сільські території, центри економічного зростання, міста, Карпати, Азов - Чорне море тощо.

Запроваджується прив’язка регіональних та місцевих стратегій розвитку до Державної стратегії. Посилюється інституційна підтримка регіонального розвитку.

Йдеться про розширення кола Агенцій регіонального розвитку. Водночас пропонується дати їм право надавати платні послуги. А також планується дати можливість засновувати ці агенції не тільки облдержадміністраціям, а й міським, селищним та сільським радам.

Пропонується й цифровізація процесу управління регіональним розвитком та запровадження єдиної геоінформаційної системи, яка дозволить ефективно оцінювати розвиток регіонів та територіальних громад.