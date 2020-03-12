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Раде рекомендуют принять закон о налоговом суверенитете Украины

Новости » Политика     12.03.2020 - 13:43
Раде рекомендуют принять закон о налоговом суверенитете Украины
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ожидается, что после принятия закона легальные доходы сводного бюджета вырастут минимум на 137 млрд гривен

Комитет по вопросам интеграции с Европейским союзом рекомендует Верховной раде принять законопроект №1181 "О налоговом суверенитете Украины и офшорных компаниях". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

При этом указано, что главным по подготовке закона является комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Документом предлагается ряд мер, которые с одной стороны административно и фискально снизят привлекательность использования услуг офшорных компаний, а с другой - уменьшат экономические мотивации для такого использования. В частности, для снижения привлекательности использования офшорных компаний вводится офшорная пошлина.

Прогнозируется, что введение норм законопроекта будет способствовать росту легального номинального ВВП Украины примерно на 10%, следовательно легальные доходы сводного бюджета вырастут минимум на 137 млрд гривен.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект в первом чтении", - говорится в сообщении.

Кроме того, члены комитета рекомендовали принять в первом чтении связанный с предыдущим законопроектом проект №1179 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием ЗУ "О налоговом суверенитете Украины и оффшорных компаниях".

Напомним, в 2018 году Евросоюз изменил состав так называемого "черного списка" офшоров, в который включаются государства, которые не сотрудничают с Евросоюзом в налоговой сфере должным образом.

Как писало РБК-Украина, евроинтеграционный комитет также поддержал принятие закона о введении налога на выведенный капитал с 2021 года.

Еще один комитет ВР поддержал введение налога на выведенный капитал с 2021 Раде рекомендуют уточнить процеруду банкротства госпредприятий оборонного комплекса
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