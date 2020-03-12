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Раді рекомендують ухвалити закон про податковий суверенітет України

Новини » Політика     12.03.2020 - 13:43
Раді рекомендують ухвалити закон про податковий суверенітет України
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Очікується, що після прийняття закону легальні доходи зведеного бюджету зростуть мінімум на 137 мільярдів гривень

Комітет з питань інтеграції з Європейським союзом рекомендує Верховній раді схвалити законопроект №1181 "Про податковий суверенітет України та офшорні компанії". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

При цьому вказано, що головним зі підготовки закону є комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Документом пропонується ряд заходів, які з одного боку адміністративно та фіскально знизять привабливість використання послуг офшорних компаній, а з іншого - зменшать економічні мотивації для такого використання. Зокрема, для зниження привабливості використання офшорних компаній запроваджується офшорне мито.

Прогнозується, що запровадження норм законопроекту сприятиме зростанню легального номінального ВВП України приблизно на 10%, отже легальні доходи Зведеного бюджету зростуть мінімум на 137 мільярдів гривень.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у першому читанні", - сказано у повідомленні.

Крім того, члени комітету рекомендували прийняти у першому читанні пов’язаний із попереднім законопроектом проект №1179 "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям ЗУ "Про податковий суверенітет України та офшорні компанії".

Нагадаємо, у 2018 році Євросоюз змінив склад так званого "чорного списку" офшорів, в який включаються держави, які не співпрацюють з Євросоюзом у податковій сфері належним чином.

Як писало РБК-Україна, євроінтеграційний комітет також підтримав ухвалення закону про запровадження податку на виведений капітал з 2021 року.

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