Еще один комитет ВР поддержал введение налога на выведенный капитал с 2021

Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)

Этим налогом заменят налог на прибыль предприятий

Комитет по вопросам интеграции Украины в Европейский союз поддержал принятие законопроекта №1185 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении налога на выведенный капитал и имплементации стандартов противодействия размыванию налоговой базы и вывода прибыли за границу", которым предусматривается замена с 1 января 2021 года налога на прибыль предприятий налогом на выведенный капитал. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, по мнению авторов, принятие законопроекта будет способствовать имплементации в Украине Плана действий BEPS, упрощению ведения бизнеса и налогового администрирования, уменьшению административного давления на налогоплательщиков со стороны контролирующих органов, направлению прибыли предприятий на развитие и технико-технологическое обновление отечественного производства, созданию условий для детенизации экономики и стимулов к наращиванию инвестиционной активности.

"Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять данный проект закона в первом чтении, а также направить данное решение комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, определенному главным по подготовке законопроекта", - отмечается в сообщении.

Напомним, в октябре комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики признал законопроект о введении налога на выведенный капитал №1185 соответствующим антикоррупционному законодательству.

Так, проект закона №1185 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении налога на выведенный капитал и имплементации стандартов противодействия размыванию налоговой базы и вывода прибыли за границу" был зарегистрирован в парламенте 29 августа 2019 года. Среди его авторов - Нина Южанина и другие народные депутаты из фракции "Европейская солидарность".

Как сообщало РБК-Украина, законопроект о налоге на выведенный капитал рассматривался Верховной радой предыдущего созыва, однако народные депутаты не смогли его принять. Одной из причин была позиция Международного валютного фонда, который был против закона.